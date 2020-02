Una nova 'start-up' adreçada a la gestió de dades d'entitats financeres

El Niu, el viver d'empreses d'Andorra Telecom que ofereix suport a la incubació i acceleració d''start-ups', ha presentat aquest dilluns una nova empresa amb la qual està treballant i que ja es troba en procés de cerca de clients. TeamStone SL és una empresa que ha desenvolupat TrionData, una eina especialitzada en l'administració de dades de les entitats financeres. L'emprenedor Pedro Miranda, com a impulsor de la proposta, ha detallat que els objectius principals són l'establiment de metes, la definició de mètriques o la presa de decisions en situacions crítiques, tot i que el punt més fort de l'eina té a veure amb l'ajuda que ofereixen en el moment de fer la traçabilitat de la informació dins dels processos interns i externs de les entitats financeres.

Miranda ha exemplificat el seu projecte en el cas dels bancs, posant en relleu que reben un volum d'informació de manera molt desordenada i, aquest desordre, traspassa de la mateixa manera cap als diferents departaments. Aquest fet suposa que tinguin "una baixa qualitat de la informació" i uns elevats costos d'aprovisionament. El que planteja l'emprenedor, per tant, és esdevenir un "interlocutor vàlid" entre tots els fluxos d'informació externs i interns que té la companyia per tal de canalitzar els documents cap als diferents departaments de manera ordenada. Amb aquest tràmit "aconseguim certificar aquesta informació, tenir-la sempre controlada i augmentar la seva qualitat", evitant així qualsevol problema.

La idea d'establir-se a Andorra, gràcies al Niu i Andorra Telecom, és penetrar al mercat andorrà perquè "és una bona plaça per ser competitius i sortir cap a fora en una segona fase", posant la mirada en països propers com són Espanya o Portugal. Miranda ha confirmat que el seu equip ja té una radiografia feta sobre els possibles clients a Andorra però, tot i això, ha reconegut que el procés de transformació digital pel qual estan passant els bancs del país en l'actualitat fa que "de vegades, aquesta solució no estigui dins del seu mapa de treball".

Miranda ha fet la presentació del seu projecte acompanyat del responsable del Niu, Miquel Gouarré, qui ha informat que el viver d'empreses està treballant en aquests moments amb cinc projectes, els quals es troben en fases diferents. Així, algun d'ells ja han acabat l'estada al Niu aquest mes de gener.