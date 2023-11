La temporada de descomptes s'inicia amb el Black Friday

Pyrenees Andorra inicia la temporada de descomptes amb el Black Friday. Una acció que a molts els serveix per gestionar les compres de Nadal. Així que des d'aquest dijous 23 i fins al pròxim 26 de novembre ja et pots submergir en una experiència de compres per les diferents seccions del centre de negoci.

Per aquesta ocasió, els descomptes del Black Friday arriben fins al 40%. Els articles en moda per home, dona i nenes, perfumeria, accessoris, esports i llar entren dins d'aquesta acció comercial tan esperada.

Black Friday a Pyrénées Andorra

El Black Friday també és una bona ocasió per descobrir les darreres tendències en moda i calçat. Tant la secció masculina com femenina i infantil disposen des de peces clàssiques fins a les més modernes amb descomptes que arriben al 30%. La moda esportiva també entra dins la campanya amb el mateix percentatge de descompte.

Pyrénées Andorra també dona alguns consells per treure profit del Black Friday. En aquest sentit, el centre comercial recomana fer una llista de tot el que necessites i fer una comparació de preus per obtenir la millor oferta. Dos passos imprescindibles per fer que el teu Black Friday sigui un èxit.

Sense dubte, el Black Friday marca l'inici oficial de la temporada de regals. D'aquí que sigui un bon moment per trobar l'obsequi perfecte per la persona que el rep.