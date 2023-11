Temporers marxen d'Andorra per manca de pisos

Andorra la VellaRiccie Ponce, el president de l’Associació ‘Argentinos en Andorra’, considera que l’Andorra de fa uns anys és diferent de la d’ara, pel que fa a la situació dels temporers, tenint en compte que la situació de l’habitatge afecta tothom. Alguns dels treballadors de temporada paguen fins a 1.400 euros al mes i es veuen obligats a compartir pis, segons recull RTVA. Algunes empreses que faciliten l’allotjament contribueixen a alleugerir la càrrega econòmica, però altres treballadors han hagut de marxar o bé per manca d’habitacions o bé perquè no els sortia a compte. Cal recordar que algunes de les empreses han perdut emplaçaments per allotjar treballadors i s’han trobat amb problemes per omplir les llistes de personal.