La transformació de les grans superfícies arriba a Andorra

Els principals operadors dels sector retail alerten des de fa anys que el model comercial del país corre el risc de quedar obsolet. La crisi sanitària, social i econòmica causada pel coronavirus està accelerant els canvis en tots els sectors, també en el comerç, tant en el domèstic com en el que s’adreça a turistes i visitants.

L’anomenat públic país demana nous formats que donin resposta a les necessitats domèstiques actuals, mentre que el turisme que visita Andorra cerca una oferta diferenciada i atractiva. “Els principals eixos comercials del país, així com les grans superfícies, necessiten una actualització i reactivació urgent”, expliquen fonts coneixedores dels sectors del comerç al detall. “Andorra s’ha de posar les piles, el model que hi ha hagut fins ara ja no és vàlid”, afegeixen.

Un dels exemples a seguir de prop en aquesta transformació imminent és el Punt de Trobada. En aquests grans magatzems, una vegada acabat el litigi entre la propietat i els operadors, i un cop l’immoble sigui desocupat i reformat, hi ha prevista la posada en marxa d’una fórmula comercial renovada que incorpora lleure, serveis, restauració i una oferta diversificada de productes i marques, amb Carrefour com un dels operadors principals.

Diversos empresaris del sector consultats per l’ARA Andorra han explicat, en aquest sentit, que la transformació dels grans magatzems, tal com els coneixem avui dia, és necessària per a la seva supervivència. “Tot apunta a una evolució cap a models més semblants als dels centres comercials, on a més de comprar hi passin i s’hi puguin fer altres coses, on anar-hi sigui una experiència agradable, on s’hi pugui passar una tarda en família o senzillament gaudir d’una estona de lleure alhora que es fan les compres”.