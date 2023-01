El 'tubbing' més llarg d'Europa al sector Pas de la Casa de Grandvalira

El Pas de la CasaGrandvalira estrena d'aquest dissabte una de les grans novetats de la temporada, l''Snowtubbing by Dots' ubicat al sector Pas de la Casa i que, amb els seus 350 metres de descens, passa a ser la pista de 'tubbing' més llarga d’Europa. L'activitat consisteix a lliscar per la muntanya sobre un dònut inflable, i en el cas de l'atracció del Pas de la Casa s’ha anat més enllà i s’ha dissenyat un circuit amb nombrosos viratges i dos túnels que passen per sota de les pistes d’esquí que el doten d’encara "més emoció". El traçat permetrà assolir velocitats de fins a 60 quilòmetres per hora.

El nou 'Snowtubbing by Dots' podrà continuar operatiu un cop s’hagi post el sol i més enllà de l’horari de les pistes d’esquí gràcies al sistema d’il·luminació que s’hi ha instal·lat. Es tracta d’un sistema de baix consum i que, com les pistes d’esquí nocturn, s’abasteix al 100% amb l’energia produïda per la central hidroelèctrica de Pessons, que ha estat inaugurada recentment, i les noves plaques fotovoltaiques a les teulades de diversos edificis de l’estació. D’aquesta forma, se suma a l’oferta nocturna lúdicoesportiva del poble del Pas de la Casa juntament amb l’opció de l’esquí nocturn i amb l''snowpark' Sunset Park Henrik Harlaut by night ubicat al sector del Peretol.

L’horari habitual de l''Snowtubbing by Dots' serà cada dia de les dotze del matí a les cinc de la tarda, ampliant-se fins a les nou de la nit els dijous i els dissabtes, horari en què també està actiu l’esquí nocturn. A partir del 2 de febrer i fins al 4 de març, ambdues activitats estaran obertes cada dia de la setmana de dotze del matí a nou de la nit.