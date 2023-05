Unnic amplia l'oferta de restauració amb noves propostes gastronòmiques

Andorra la VellaEl centre d'oci integral Unnic referma l'aposta per la restauració i a partir d'aquest estiu introduirà novetats en l'oferta gastronòmica. Amb l'objectiu de promoure la passió per la bona cuina el xef executiu d'Unnic, Nazario Cano, guardonat amb una estrella Michelin, ha previst un seguit d'iniciatives que s'aniran implementant en els propers mesos.

Entre les propostes destaquen les classes de cuina particulars per a grups reduïts de màxim 6 persones adreçades als clients més fidels, amb sessions temàtiques de gastronomia japonesa, de fusió, d'arrossos o de com treballar el peix, entre altres. Està previst que, un cop s'iniciïn, les classes s'imparteixin periòdicament de 17.30 a 19 hores a la cuina d'Unnic.

Una altra de les activitats que s'incorporaran a l'oferta de restauració són tallers amb padrins i padrines del país per recuperar i compartir receptes tradicionals andorranes. En aquest sentit, Cano destaca que "a Unnic tenim una visió cultural de la gastronomia, de la mateixa manera que volem compartir receptes pròpies d'Andorra, també volem potenciar sessions populars de cuina obertes a la població, i molt especialment a col·lectius com jubilats o escolars".

Tot i que encara no s'ha tancat la data de la primera edició, que es donarà a conèixer en les properes setmanes, el centre d'oci integral treballa en la celebració d'una jornada on Cano i un segon cuiner guardonat també amb estrella Michelin elaboraran un menú a quatre mans. L'activitat es farà a porta tancada amb un aforament màxim de 30 persones i presentarà un format exclusiu que acostarà al públic andorrà, trimestralment, diferents xefs amb estrella Michelin d'arreu del món.

Per la seva banda, al Bar Rojo, es preveu que s'organitzin sessions de cuina oriental -xinesa, japonesa, hindú, etcètera- amb menús elaborats per l'ocasió amb receptes originàries d'aquelles regions. El xef executiu d'Unnic subratlla que "volem que els nostres clients puguin gaudir de la gastronomia amb els cinc sentits, no oblidem que la cuina és cultura i tradició, i des d'Unnic ens mou la idea de potenciar la cuina andorrana i també la internacional en totes les seves expressions".

Finalment, recorden que a partir del dia 12 de juny se celebrarà a Unnic un cicle de tasts i maridatges de vins de la mà de la sommelier, Dolores Cano, qui donarà a conèixer i degustar una gran selecció de varietats de raïms combinats amb aperitius elaborats per l'ocasió.