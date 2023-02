Unnic pagarà per sobre de la línia salarial del país

Andorra la Vella"Anem per sobre del mercat salarial del país perquè volem que la gent bona vingui amb nosaltres". Això és el que ha declarat el director de recursos humans d'Unnic, Miguel Ángel Aller, en una entrevista al Cafè dels matins a RTVA. Aller explica que la seva política laboral passa principalment per fidelitzar el treballador.

Per a aconseguir aquest objectiu, no només s'han situat per sobre de la línia salarial, sinó que treballen per oferir més avantatges. Han tancat un pacte amb un hotel de 40 habitacions que seran per als treballadors. També hi ha altres acords amb hotels de tot el país. A més, disposen de 15 pisos de lloguer a un preu raonable.