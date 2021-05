Vall Banc confia en Inversis per al servei global de tots els seus actius financers

Andorra la VellaVall Banc, entitat especialitzada en Wealth Management -gestió de patrimonis- han anunciat aquest dimecres la firma d'un acord. Una col·laboració que permetrà Vall Banc comptar amb el servei global d'Inversis per a tots els seus productes d'inversió: contractació en mercats de capitals, liquidació i custòdia d'actius financers (renta variable, renta fixa i derivats), a més de serveis per a la distribució de fons d'inversió i ETF.

"Aquest acord és un pas endavant en el pla estratègic de la companyia i la seva aposta per créixer en diversitat geogràfica" ha assegurat el conseller delegat d'Inversis, Alberto del Cid, qui ha afegit que Vall Banc ha sabut veure en Inversis "un soci de referència que, sens dubte, li aportarà un servei d'excel·lència".

Per la seva part, el conseller delegat de Vall Banc, José Luis Dorado ha afirmat que seguint el compromís d'aportar un enfocament de 360 graus als clients, "apostem per una col·laboració amb aquest soci estratègic amb l'objectiu d'oferir un servei diferencial que, a través d'una plataforma tecnològica puntera, integra en una única solució tots els serveis d'intermediació en actius financers."

Estratègia diferencial en benefici als clients

Aquest acord s'emmarca en la nova proposta de valor de Vall Banc, caracteritzada per oferir una experiència multicanal als seus clients, que, a més de rebre assessorament, poden realitzar i consultar de forma digital les seves inversions i instruments financers. Amb la incorporació d'aquest nou model de relació amb els usuaris, Vall Banc accelera el seu pla estratègic que té entre altres objectius el de facilitar i millorar l'experiència dels seus clients en els mercats financers. A més, es converteix en pionera a Andorra en adoptar els serveis globals d'intermediació amb Inversis, en la seva aposta per aportar un valor diferencial i cuidar el client des d'un enfocament 360 graus.

Així doncs, Inversis posa a disposició de Vall Banc una plataforma tecnològica innovadora i única en el mercat, gràcies a un servei integral i escalable, adaptat a la normativa i als canvis reguladors, permetent a l'entitat bolcar la seva atenció i recursos en la gestió del seu negoci. Amb aquesta col·laboració, es consolida com a soci estratègic pel sector financer i reforça la seva vocació internacional, impulsant la seva estratègia d'expansió fora del mercat espanyol. La companyia avui en dia ja és un partner fonamental per a aquelles companyies que, com Vall Banc, busquen oferir als seus clients serveis financers i d'inversió amb una experiència d'usuari d'avantguarda.