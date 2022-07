Vehicles d'ocasió amb avantatges

Pyrénées Andorra inicia setmana portant bones notícies per a tots aquells que estiguin pensant a canviar-se el cotxe. Si tu ets un d'aquests estàs d'enhorabona. Des d'avui i fins al 15 de juliol si compres un vehicle d'ocasió, Pyrénées Motor et regala, durant tot el primer any, l'assegurança a tot risc i el manteniment del vehicle durant els dos primers anys de contracte. Si estàs decidit a fer un canvi, aquest és el teu moment.

Si vols anar tafanejant els vehicles d'ocasió que disposa Pyrénées Motors només cal que visitis el web pyrenees.ad/motor perquè et vagis fent una idea del que et podràs trobar. I no t'adormis perquè els preus són molt atractius i aquí també guanya el més ràpid.

Això només un petit tast, però si de veritat et vols posar en situació per veure el teu futur cotxe en directe, tocar-lo i trastejar-lo una mica, arriba't fins a Pyrénées Motor i descobreix tot el que et poden oferir. I és que gaudir de l'estiu amb un nou cotxe és possible i Pyrénées Motor t'ho posa ben fàcil.

Pels qui esteu interessats, podeu consultar les condicions al departament de vehicles d'ocasió o bé a través de les xarxes socials @pyreneesmotors .