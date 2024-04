El 'Vide Dressing' es farà del 3 al 5 de maig a la Closeta i les Fontetes

Andorra la VellaLa nova edició del Vide Dressing de la Massana comptarà amb una setantena de paradistes que globalment portaran entre 8.000 i 10.000 productes, tots de segona mà i en bon estat. La filosofia d’aquest mercat sostenible és fomentar l’economia circular, donant l’opció a les persones interessades de posar a la venda la roba, sabates i complements dels seus armaris que ja no utilitzen per allargar la seva vida. La iniciativa té una gran acceptació i per això actualment s’organitzen dos caps de setmana a la primavera i dos més a la tardor, és a dir, en època de canvi d’armaris.

“Considerem que l’èxit del Vide Dressing està en la seva contribució a fomentar la cultura de la reutilització”, assegura la consellera de Dinamització, Bet Rossell, que afegeix que “a més, també és un bon element dinamitzador, ja que durant tot el cap de setmana tenim molts visitants que venen a passar el dia a la Massana”.

Pel que fa al tipus de productes que s’hi pot trobar, totes les parades tindran peces de roba de diferents marques i estils. Bona part dels estands, un 56%, també oferiran calçat. A més, un 21% completaran la seva oferta amb complements com barrets o mocadors i un 18% també vendran bijuteria.

Aproximadament la meitat de les paradistes ja han participat al Vide Dressing en passades edicions i també hi ha diverses participants que fins ara venien com a compradores i que han decidit muntar el seu estand.

