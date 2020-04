Al Japó regalen consoles Nintendo perquè la gent es quedi a casa

Com a molts altres països, el Japó està en estat d’emergència per la pandèmia de la Covid-19, i si a molts adults se’ls fa difícil mantenir-se confinats, per a alguns nens encara és més dur. Per ajudar a tenir-los distrets tant físicament com psicològicament, l’associació Japan Retro Game ha decidit regalar un centenar de consoles Nintendo clàssiques per fer més amable l’aïllament domiciliari.

Qualsevol família del Japó amb un infant menor de 16 anys la pot sol·licitar, juntament amb jocs clàssics com Donkey Kong Country o Final Fantasy VI, amb la condició que cobreixi les despeses d’enviament.

L'associació assenyala que, malgrat tenir més de 20 anys, els aparells continuen funcionant sense problemes. Com esperem un allau de sol·licituds, els afortunats seran triats per sorteig.