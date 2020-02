La Viquipèdia recorda la història de les matrícules d'Andorra

La Viquipèdia, l'enciclopèdia de codi lliure en línia més reconeguda entre els catalanoparlants, ha rendit en un tuit un petit homenatge a mode d'història a les matrícules dels vehicles d'Andorra. Més detalladament recorda que la primera d'elles va ser emesa els anys 30 i constava de quatre xifres. Tal com expliquen en l'enllaç, posteriorment, l'any 1989 es van ampliar a cinc xifres.

Anys després, a partir del 2011, l'enumeració va tornar a ser de quatre xifres, amb caràcter de color negre precedits per una lletra sobre un fons de color blanc. Disposen d'un format rectangular i a la part esquerra hi ha gravat l'escut d'armes d'Andorra. A sota el distintiu nacional del país AND, mentre a la part inferior dels caràcters es pot llegir, en lletres majúscules de color blau, 'Principat d'Andorra'.