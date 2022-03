Arnold Schwarzenegger es fa viral amb un vídeo en què demana la pau a Ucraïna: "Aquesta no és la guerra del poble rus"

BarcelonaEn un emotiu vídeo publicat a les xarxes socials i que s'ha fet viral arreu del món, Arnold Schwarzenegger desacredita la desinformació russa sobre la guerra a Ucraïna abans de dir-li al president Vladímir Putin: “Tu vas començar aquesta guerra. Estàs liderant aquesta guerra. Tu pots aturar aquesta guerra”. La declaració, subtitulada en rus, es dirigeix directament al poble de Rússia, on Schwarzenegger té molts seguidors des de fa dècades, com a celebritat internacional però també com a polític del Partit Republicà dels EUA. De fet, com a governador de Califòrnia va dur a terme una missió comercial al país. Tant és l'afecte que senten per ell a Rússia que en el moment en què va publicar el vídeo, el compte de Twitter de Schwarzenegger era un dels 22 seguits pel compte del mateix president rus, Vladímir Putin.

“Us parlo avui perquè hi ha coses que estan passant al món que us estan sent amagades, coses terribles que heu de saber”, diu Schwarzenegger al vídeo, on critica la propaganda russa. “Ucraïna no va començar aquesta guerra. [...] Tampoc els nacionalistes o els nazis. Els que són al poder al Kremlin van començar aquesta guerra. Aquesta no és la guerra del poble rus", diu l'actor, que a través del seu publicista ha fet saber que ha escrit ell mateix la peça.

De fet, segons el seu portaveu, Daniel Ketchell, Schwarzenegger s'ha sentit especialment interpel·lat per la guerra a Ucraïna per la traumàtica experiència bèl·lica del seu pare, que va lluitar amb l'exèrcit nazi en l'atac a Leningrad durant la Segona Guerra Mundial. L'actor, nascut a Àustria fa 74 anys, explica: "Quan el meu pare va arribar a Leningrad estava impulsat per les mentides del govern [nazi]. Quan va abandonar Leningrad estava trencat físicament i mentalment. Va viure la resta de la vida amb dolor. El dolor d'una esquena trencada, el dolor pel so de les metralladores, que sempre li van recordar aquells terribles anys, i el dolor per la culpa que va sentir". L'actor explica fins i tot que de petit tenia una foto del culturista Iuri Petrovic Vlàsov a la paret de la seva habitació, i el seu pare, que era nazi, volia que la retirés perquè l'esportista era rus i que en busqués un d'alemany o austríac. Ell, però, no ho va fer perquè no té res en contra del poble rus, recorda amb aquesta antiga història.

Al vídeo demana als soldats russos que escoltin el seu missatge: "Vosaltres ja sabeu una part de la veritat que estic explicant. Ho heu vist amb els vostres propis ulls. No vull que estigueu trencats com el meu pare. Aquesta no és una guerra per defensar Rússia, com la que els vostres pares i els vostres avis van lluitar, aquesta és una guerra il·legal". "Onze milions de russos tenen parentiu amb ucraïnesos, cada bala que dispareu la dispareu a un germà o germana. Les bombes no cauen sobre els vostres enemics, sinó sobre escoles, hospitals i cases", afegeix. "Les vostres vides, les vostres extremitats, els vostres futurs són sacrificats per una guerra sense sentit condemnada pel món sencer", diu Schwarzenegger, que a continuació s'adreça directament al Kremlin: "Per què sacrifiqueu aquests joves per les vostres pròpies ambicions?"

El vídeo viral de Schwarzenegger demanant la pau a Ucraïna

"Sé que la població russa no és conscient que tot això està passant, així que demano a la ciutadania i als soldats russos que s'adonin de la propaganda i la desinformació que estan rebent. Us demano que m'ajudeu a divulgar la veritat: deixeu que els vostres camarades sàpiguen la catàstrofe humana que està tenint lloc a Ucraïna", demana Schwarzenegger. I acaba amb un missatge dirigit als russos que s'han manifestat contra la guerra i contra Putin: "El món ha vist la vostra valentia. Sabem que heu hagut de patir les conseqüències del vostre coratge. Heu estat arrestats, empresonats i colpejats. Vosaltres sou els meus nous herois".