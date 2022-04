Belén Esteban, de visita a Sant Julià

Agradi o no, la col·laboradora de diversos programes de televisió espanyols, María Belén Esteban Méndez, més coneguda com Belén Esteban, aixeca passions. Aquest dissabte s'ha pogut comprovar al centre comercial River, a Sant Julià de Lòria, on ha acudit a promocionar la seva gamma de productes 'Sabores de la Esteban'. Rodejada de desenes de fans, ha signat autògrafs en ampolles de gaspatxo i s'ha fotografiat amb els clients del supermercat.