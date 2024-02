Bukele arrasa a les eleccions de El Salvador i repetirà mandat

Andorra la VellaaEl passat diumenge, el president Nayib Bukele va aconseguir una victòria contundent a les eleccions d'El Salvador, consolidant el seu lideratge pels cinc anys vinents. Amb un impressionant 85% dels vots, segons les dades que el mateix mandatari va fer públiques abans de la difusió oficial del Tribunal Suprem Electoral, aquesta victòria inequívoca fonamenta la superioritat de Bukele, eclipsant qualsevol indicador d'oposició.

El seu partit, Nuevas Ideas, també va arrossegar a l'Assemblea Legislativa assegurant-se 58 dels 60 diputats, segons les xifres proporcionades pel president. Aquest resultat excepcional dona a Bukele un marge sense precedents per continuar implementant la seva agenda política sense una oposició efectiva.

Una política controvertida però agraïda

La popularitat de Bukele ha estat impulsada principalment per les seves mesures enèrgiques contra les maras, assolint una reducció significativa d'homicidis i extorsions durant el seu mandat. Aquest canvi ha transformat El Salvador de ser un dels països més perillosos del món a un entorn més segur. No obstant això, diverses organitzacions humanitàries han expressat inquietuds sobre possibles violacions dels drets fonamentals dels ciutadans en la seva estratègia de ma dura.

A més, la controvertida implementació d'un règim d'excepció el març de 2022 ha permès la detenció de més de 70.000 persones, generant crítiques i preocupacions sobre el respecte als drets individuals.

4 anys més contra les elits i les 'pandilles'

Tot i les crítiques i les denúncies d'autoritarisme, Bukele ha sortejat aquestes acusacions, atribuint-les a una suposada conspiració externa liderada per ONGs, el filantrop George Soros i els mitjans de comunicació. La seva retòrica ha estat recurrent en referir-se a aquests crítics com "les elits", tot i provenir d'una família benestant.

En el discurs postelectoral de Bukele, centrat en la continuació de la lluita contra les màfies, no es van fer referències a altres problemàtiques com el deute estatal, el cost de vida, l'ús de fons de pensions per a despeses governamentals i les acusacions sobre negociacions amb les pandilles. Aquesta victòria reforça la posició de Bukele per continuar governant El Salvador amb el seu estil de lideratge singular.