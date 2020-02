El cap ja té Twitter

El cap de Govern, Xavier Espot, ha obert finalment un compte a Twitter. Després de molts anys d'estar present a Facebook, la xarxa preferida d'Espot, amb prop de 5.000 seguidors i on publicava habitualment reflexions i informacions de la seva tasca primer com a ministre i després com a cap de l'executiu, a partir d'aquest mes de febrer també estarà present a la xarxa més important pel que fa a la informació del món. En pocs dies, el cap de Govern ja ha aconseguit 270 seguidors, i de moment només segueix tres comptes: el Govern, Demòcrates per Andorra i el Consell General. "Disposat a escoltar i a sumar propostes per construir entre totes i tots un país millor", ha afirmat en el seu primer tuit. De moment, el compte no està verificat per Twitter, l'opció que acostumen a fer servir personalitats rellevants d'arreu del món.