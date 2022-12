Cent euros per 250 glopades d'aire d'Andorra

Andorra la VellaHo han comparat amb 'Desafiament Total', aquella pel·lícula en la qual l'aire respirable era un producte de luxe a Mart. L'aire també es pot vendre, tal com ha demostrat Essential Air que ha decidit aprofitar la puresa de l'aire a les muntanyes d'Ordino. Per un preu de 100 euros el lot de dues ampolles es pot obtenir un 'xute' d'aire fresc del Principat que proporciona entre 130 i 160 respiracions d'aire de la reserva mundial de la biosfera als Pirineus. El càlcul és ràpid. Per cent euros s'ofereixen unes 250 glopades d'aire, a 40 cèntims cada respiració i l'inhalador va inclòs en la comanda.

D'aquesta manera, el recurs natural més inesperat d'Andorra ja es pot comprar en algunes botigues de records, gasolineres o centres comercials i s'ha convertit en un producte de luxe molt demandat especialment en el mercat asiàtic. Diferents mitjans s'han fet ressò del nou producte que ha cridat força l'atenció.

L'eslògan és 'Dona un respir als teus pulmons d'inhalar aire contaminat' i proporciona 'aire pur a les persones que viuen a les ciutats més contaminades a escala mundial i no tenen aire de qualitat'. L'obtenció d'aquest aire s'ha aconseguit en zones suposadament protegides per la Unesco (encara que en les seves ampolles no apareix ni el seu nom ni el seu logo), mitjançant uns aspiradors.

El mètode de 'collita' és relativament senzill: un grup de persones viatja a les muntanyes andorranes, mesura la qualitat de l'aire i en el punt on determinen que compleix els seus estàndards (proporció de diòxid de carboni, fonamentalment), ho extreuen i ho embotellen. Al capdavant del projecte es troba l'immobiliari i cònsol honorari de Rússia a Andorra Narcís Socías.

Cal destacar que el Principat no és el primer país que ha aprofitat la qualitat del seu aire per a treure-li rèdit econòmic, Canadà, França, Suïssa o Nova Zelanda tenen les seves pròpies empreses d'ampolles d'aire pur, tret de les Muntanyes rocoses, de la campanya francesa o dels Alps. Amb preus entre els 85 euros per ampolla fins als 140 aproximadament, els països amb millors condicions mediambientals poden haver trobat un nou recurs natural amb el qual convertir-se en exportadors únics.