"No és just fer pagar els propietaris per la inacció de govern"

Andorra la VellaCarine Montaner, consellera general i destacada membre de l'oposició com a presidenta del partit Andorra Endavant, ha emès una crida contundent contra diverses pràctiques que considera injustes i simplistes en el marc polític del Principat envers el nou projecte de llei d'habitatge.

En una declaració recent a aquest diari, Montaner ha destacat diversos aspectes que considera greument injustos. Entre ells, critica la pràctica de posar a tots els propietaris en la mateixa bossa, així com fer pagar els propietaris per la inacció del govern en matèria d'habitatge. La consellera també va criticar durament la falta d'un parc públic d’habitatges a preu assequible, subratllant la necessitat urgent de millorar les polítiques en aquest àmbit.

Andorra Endavant ha reivindicat la seva proposta, que havia proposat una pròrroga forçosa de 3 anys on els propietaris haurien de fer un petit esforç per mantenir els contractes de lloguer amb els seus arrendataris, sempre que aquests paguessin el lloguer. Això, segons ella, hi hauria temps suficient per establir un parc públic d’habitatges a preu assequible i implementar mesures eficaces, no intervencionistes.

"Recordo que Andorra no tenia fins ara un parc públic d’habitatges a preu assequible per la seva gent com en molts països de l’entorn. Mònaco té 4.000 pisos pels seus nacionals" afegeix Montaner.

Finalment, la consellera va reforçar la seva posició afirmant que "no és just fer lleis retroactives ni tolerar la inseguretat jurídica que estem vivint". A més, va assenyalar la simplificació del discurs polític, que, segons ella, culpa indiscriminadament els inversors de tots els mals. "No és just tenir un 'discurs simplista els bons i els dolents'", va afirmar, cridant a la responsabilitat i al diàleg en la gestió dels afers públics.