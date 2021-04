El mem sobre el certificat d'irresponsabilitat per venir a Andorra

Andorra la VellaMolts han estat els catalans que han pres consciència que Andorra és un Estat independent després que el govern espanyol autoritzés fermament la mobilitat de catalans a Andorra (i d'andorrans a Catalunya), tot recordant que es tracta d'un desplaçament internacional. De la mateixa manera que un espanyol pot volar a França o a qualsevol altre país a l'estranger, també pot anar a Andorra. Potser perquè el Principat no disposa d'aeroport dins les seves fronteres, alguns catalans havien "suposat" que Andorra era com una extensió comarcal de Catalunya.

La frustració expressada a Twitter i Facebook sobre "no poder desplaçar-se a 1 km de casa, però sí anar a Andorra" s'ha canalitzat a les xarxes i per Whatsapp en forma de mem. Aquest cap de setmana ha començat a circular entre la gent el 'certificat d'irresponsabilitat de desplaçament d'entrada i sortida a Andorra', que paròdia el famós 'certificat d'autoresponsabilitat' que els catalans han de dur sempre a sobre per justificar els seus desplaçaments.

Així com en el certificat autèntic és motiu justificat de desplaçament, dur una persona al metge o fer algun tràmit administratiu no telemàtic, al mem, podem pujar a Andorra si es va a Caldea, a comprar mantega, tabac, Toblerone o productes de farmàcia. Vaja, que el mem tira de tòpics -graciosos-. Ara bé, si finalment els visitants decideixen venir a Andorra, sigui amb el certificat o no, seran tots benvinguts.