Demana ajuda per trobar 150 euros perduts i les xarxes fan la seva màgia

La MassanaUn home ha penjat a les xarxes socials un missatge per demanar la col·laboració ciutadana per haver perdut un sobre que contenia 150 euros. Segons ha explicat l'al·ludit, la quantitat corresponia a un pagament de salari corresponent al mes de novembre. L'home ha indicat que el sobre s'havia perdut per una zona cèntrica de la Massana i ha apel·lat a la solidaritat ciutadana per, en cas que algú l'hagués trobat, li retornés. La crida ha fet efecte i una dona que havia trobat el sobre amb la quantitat indicada ha llegit el missatge i ha contactat amb ell per retornar-li. Una recerca amb final feliç, que l'home ha agraït, també, per mitjà de les xarxes socials.