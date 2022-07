Detingut per assassinar a la seva mare a Girona

Maçanet de la SelvaEls Mossos d'Esquadra van detenir el dissabte a la tarda a un home de 33 anys acusat de matar a ganivetades a la seva mare, de 51, durant un brot psicòtic sofert pel primer en el municipi gironí de Maçanet de la Selva. Segons han informat fonts policials, el crim va tenir lloc cap a les 11.50 hores del dissabte, quan la policia local de Maçanet i els Mossos han estat alertats que hi havia una dona ferida en la via pública.

Diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar-se al lloc, després que un familiar busqués auxili en un centre sanitari, encara que no es va poder fer res per a salvar la vida de la víctima. Unes hores més tard, agents de la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra van detenir a l'home, en el mateix municipi de Maçanet de la Selva, com a suposat autor del crim.

L'arrestat, de 33 anys, és fill de la víctima, de 51 anys, segons han informat a EFE fonts pròximes al cas, mentre que des de l'ajuntament confirmen que el presumpte homicida sofria en aquests moments un brot psicòtic.