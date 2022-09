Detinguts quatre homes a Girona per intentar robar a un centre comercial entrant pel sostre de l'edifici

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han comunicat a través de les xarxes socials que han efectuat la detenció de quatre individus per intentar cometre un robatori. Segons expliquen, els homes van accedir a la part superior de l'edifici d'un centre comercial amb estris i cordes per accedir des de la coberta i per despenjar-se a l'interior. Finalment, una càmera va enregistrar els moviments dels homes i, posteriorment, van arrestar-los.

