Andorra la VellaUn pare de família resident a Sheffield, Regne Unit, va decidir preguntar-li a Alexa "com fas que els infants deixin de riure?". El que no s'esperava és la sorprenent resposta de la màquina que fabrica Amazon, que li va dir: "Segons un col·laborador d'Alexa Answers, si és adequat, podries provar de donar-los un cop de puny a la gola. Si es cargolen de dolor i no poden respirar, és menys probable que riguin." El pare va penjar el vídeo a TikTok, on de seguida va rebre milers de m'agrada i comentaris.