El rei emèrit espanyol i un empresari català van pagar mig milió d'euros pel viatge de noces de Felip VI

Més preocupacions per al Palau de la Zarzuela i per al rei d'Espanya, Felip VI. El seu pare, Joan Carles I, i l'empresari català Josep Cusí, de 86 anys, amic personal d el successor de Francisco Franco al capdavant de l'Estat, van finançar el gairebé mig milió de dòlars que va costar l'any 2004 el viatge de noces del llavors príncep d'Astúries i de la seva dona, Letícia.



La difusió dels detalls, fins ara mantinguts en secret, esdevé un nou maldecap per a Felip i erosiona encara més la ja molt deteriorada imatge de la institució monàrquica en uns moments en què plouen les denúncies, les investigacions i les informacions sobre les presumptes comissions il·legals que hauria obtingut Joan Carles I mentre era la màxima autoritat espanyola. Comissions conegudes a partir de les gravacions fetes públiques el 2015 de l'excomissari Villarejo amb l'examant del rei Corinna Larsen. De fet, la Fiscalia del Suprem investigarà les comissions del rei emèrit obtingudes per la construcció de l'AVE a la Meca.



Pel que fa al viatge de lluna de mel, el diari britànic The Sunday Telegraph revela en la seva edició d'avui diumenge que Joan Carles va pagar 198.500 dòlars (177.591 euros), mentre que la resta de la factura, 269.000 dòlars (240.600 euros), la va costejar la companyia Navilot, propietat de l'esmentat empresari Cusí, un home estretament vinculat a l'emèrit, amb qui durant anys, des de principis de la dècada dels 70, va navegar a bord del iot de competició Bribón.



La sortida a la llum dels aspectes financers del viatge de noces deixa poc menys que en paper mullat l'històric anunci del Palau de la Zarzuela, del 15 de març passat, en què l'actual rei d'Espanya assegurava que renunciava a "l'herència de Joan Carles que personalment li pogués correspondre així com a qualsevol actiu, inversió o estructura financera d'origen, característiques o finalitat que puguin no estar en consonància amb la legalitat o els criteris de rectitud i integritat que regeixen la seva activitat institucional i privada i que han d'informar l'activitat de la Corona". Ras i curt, però, Felip de Borbó ha gaudit en vida del seu pare i, des del primer moment, dels presumptament tèrbols negocis que Joan Carles I hauria dut a terme durant dècades, com a mínim fins a la seva abdicació, l'any 2014.