Ensurt a una platja californiana: una balena s'empassa a dues dones

Andorra la VellaA través de les xarxes socials s'ha compartit un vídeo sorprenent, però probablement no tant com el resultat. Una balena s'ha empassat a dues turistes que es trobaven a una platja dels Estats Units. A les imatges es veu com surt de l'aigua i com torna a enfonsar-se amb les dues víctimes de l'ensurt. Ensurt perquè ambdues van ser expulsades per l'animal i no van patir cap mena de lesió.

Dos turistas son tragadas por una ballena jorobada en la Bahía de San Luis Obispo en California. El animal les escupió posteriormente y no hubo ningún herido. pic.twitter.com/xjmSWSbsup — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 15 de junio de 2023