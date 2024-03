Europa adverteix que "la guerra no és impossible" com a resposta a Putin per l'amenaça nuclear

Andorra la VellaEl discurs sobre l'estat de la nació pronunciat pel president de Rússia, Vladímir Putin, davant la Duma i el senat rus, ha generat gran expectació i reflexió tant en l'àmbit nacional com internacional. Putin ha reiterat alguns dels punts abordats en el seu discurs de l'any passat, incloent-hi la responsabilització d'Occident en el conflicte d'Ucraïna. No obstant això, el president rus ha anat un pas més enllà, advertint del perill imminent de guerra nuclear si l'OTAN envia tropes al país veí.

Aquest esdeveniment ve precedit per la conferència a París, on el copríncep francès, Emmanuel Macron, va deixar oberta la possibilitat d’enviar tropes per ajudar Ucraïna. D'altra banda, la Unió Europea està considerant una nova estratègia en relació amb Rússia i Ucraïna.

Després de més d'un any de debat sobre què fer amb els actius congelats de Rússia i els seus oligarques, la proposta d'utilitzar aquests fons per comprar armes i munició per a Ucraïna ha generat un intens debat. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat aquesta idea com una manera de millorar la seguretat a Ucraïna i a tot Europa. Aquest plantejament reflecteix un canvi significatiu en la política europea i sorgeix en un moment de creixent incertesa sobre el futur d'Ucraïna i les relacions amb Rússia.

A més, el debat sobre la seguretat i la defensa ha estat el centre de l'atenció al plenari del Parlament Europeu aquesta setmana. Von der Leyen ha advocat per la creació d'un responsable de Defensa a la Comissió Europea, una proposta que ha generat controvèrsia i crítiques per part dels altres òrgans de la UE. En definitiva, s'emmarca en un context de creixents preocupacions sobre la possibilitat d'un atac rus en els pròxims anys, així com la necessitat de preparar-se per a una possible guerra o una economia de guerra.