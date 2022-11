Un home es presenta a la prova pràctica del carnet de conduir amb el seu cotxe a Aragó

Andorra la VellaEl Grup de Recerca i Anàlisi de Trànsit (GIAT) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca va sorprendre un ciutadà que va acudir al centre d'exàmens per a recuperar el permís de conducció al volant del seu vehicle particular. Havia perdut tots els punts i tenia retirat el carnet, però això no va ser obstacle perquè conduís per tal de fer de nou la prova pràctica.

Per aquests fets se li investiga com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària. Les penes de la infracció són 6 mesos d'inhabilitació per a l'obtenció del permís de conducció, pena de presó de 3 a 6 mesos, multa de 12 a 24 mesos i treballs socials de 31 a 90 dies.

Els fets van ocórrer el passat 26 d'octubre durant la realització de la prova teòrica a l'aula de la Prefectura provincial de trànsit d'Osca, en el marc de les recerques realitzades per a detectar fraus en el permís de conducció. El suposat autor del delicte és un home de 31 anys d'edat.