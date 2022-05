L'autora de 'Com assassinar el teu marit' ´és condemnada per assassinar el seu marit

Andorra la VellaNancy Brophy, una novel·lista romàntica i de suspens dels Estats Units, que l'any 2011 va escriure un article al seu blob titulat 'Com assassinar el teu marit', ha estat condemnada a cadena perpètua per assassinar el seu marit.

El marit de l'autora va aparèixer mort a l'institut on treballava el 2018, i ara el tribunal nord-americà ha declarat culpable a la seva dona. Segons l'acusació, l'escriptora va comprar peces d'armes durant els mesos anteriors a l'assassinat. A l'home li van disparar dos trets, en un espai on no hi havia càmeres ni testimonis. Els investigadors van construir un trencaclosques de proves circumstancials per argumentar la culpabilitat de Brophy.