“Cambiaste un Rolex por un Casio”: Shakira estripa Piqué en el seu tema amb Bizarrap

BarcelonaFinalment, aquesta matinada ha arribat l'esperada nova cançó i videoclip de Shakira amb Bizarrap, anomenada Shakira - BZRP Music Sessions #53. En aquesta ocasió, la cantant colombiana ha deixat enrere les subtileses de les seves dues darreres cançons –Te felicito i Monotonia– per utilitzar tota la seva artilleria contra el seu ex i altres membres de la seva família, com són la seva mare o la seva actual parella, Clara Chía. "Perdón que te sal-pique", deixa anar Shakira dient el nom del seu ex però dissimulant-ho (tot i l'evident pausa) darrere aquest joc de paraules. El tema s'ha publicat aquesta matinada i aquesta tarda a les 17 hores ja acumulava més de 31 milions de visualitzacions.

Shakira no només es refereix a Piqué, sinó que també esmenta la seva nova parella. Ho fa també escudant-se en un joc de paraules: "Tiene nombre de persona buena. CLARA-mente, no es como suena. Es igualita a tu". A més, fa referència a la diferència d'edat que la separa a ella de la nova parella del seu ex: "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Rolex por un Casio". 22 eren els anys que tenia Chía quan va començar suposadament a sortir amb el futbolista. Fins ara, la diferència d'edat mai havia estat una qüestió destacable per a Shakira, deu anys més gran que Piqué. Una dècada és el que ell es porta ara aproximadament amb la seva actual parella.

Shakira vol deixar clar al seu tema que les dones com ella no es queden a casa plorant sinó que planten cara a l'adversitat sentimental. Per fer-ho, el seu mètode és carregar contra tothom: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta, y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. A banda de la referència a la mare de Piqué, que mai s'ha pronunciat sobre la separació del seu fill, Shakira fa una menció a Hisenda que es podria mal interpretar, ja que fins ara qui era perseguida per problemes fiscals a Espanya era només ella. Aquesta insinuació podria resultar insidiosa i podria generar dubtes al respecte.

Èxits encadenats

Shakira va acabar el 2022 i comença el 2023 arrasant en la indústria musical. A finals de l'any passat va llançar Te felicito amb Rauw Alejandro, Monotonía amb Ozuna –totes dues ja amb referències a Piqué– i Don't you worry amb Black Eyed Peas i David Guetta. I aquest any ha començat amb la mateixa intensitat amb què es va acomiadar del 2022 i generant moltes expectatives amb el nou videoclip. A hores d'ara, la ruptura amb Piqué ha estat una enorme font d'ingressos per a l'artista.

Aquesta és, però, la primera vegada que Shakira col·labora amb el DJ, compositor i productor argentí Bizarrap, conegut sobretot per les BZRP Sessions i BZRP Freestyle Sessions, que realitza amb altres artistes. La seva col·laboració amb el cantant canari Quevedo, BZRP Music Session #52, va ser un dels temes més escoltats del 2022, i ha fet cançons amb artistes llatinoamericans com Nathy Peluso, Nicky Jam i Residente.

Reaccions elegants

Davant d'aquestes referències de Shakira cap a Clara Chía davant d'una audiència global com la que espera els temes de Bizarrap, la catalana ha optat per penjar un vídeo a Instagram –un compte no verificat– en què ballava i que ha donat molt a parlar. Per a alguns, Chía està ballant la cançó de Shakira. Per a d'altres, està intentant dir que tota aquesta polèmica se la pren a riure i que no fa cas. El que està clar és que el fet d'exposar-la davant de tants milions de persones sent una ciutadana anònima resulta completament desproporcionat en relació a la discreció que sempre ha mantingut la catalana respecte de la polèmica separació del futbolista amb la cantant.

A Clara Chía, de repente, se le ha quitado el sueño, ha borrado la historia y le ha dado por bailar. ¿Qué canción estará escuchando?



Ahora mismo podéis llamarme SALVA-me Deluxe. https://t.co/jkwacYbOks pic.twitter.com/BROexyhZXI — Salva García (@SalvaGJim) 12 de enero de 2023

Però Chía no ha estat l'única que ha reaccionat amb certa elegància a les provocacions de Shakira. La firma de rellotges i calculadores Casio, el nom de la qual l'artista ha fet servir de forma pejorativa, també ha aprofitat tot aquest enrenou per sortir a defensar-se d'aquest atac gratuït. Al seu compte de Twitter ha assenyalat amb molt d'encert les virtuts dels seus productes. "Avui tenim força notificacions per una menció a CASIO en una cançó. Els (rellotges i teclats) i les (calculadores) CASIO són de i per a tota la vida", han escrit irònics a Twitter.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) 12 de enero de 2023

Lletra sencera de la nova cançó de Shakira

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novato’

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique’

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uhPa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva’, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

‘Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera’o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-u