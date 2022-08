Més de cent persones que defensen que la terra és plana es reuniran el mes vinent a Menorca

MenorcaCiutadella rebrà, el pròxim 18 de setembre a les 18 hores, a més de cent terraplanistes per a celebrar la primera trobada del moviment en Balears. Acudiran persones no només de Menorca, sinó també de la resta de les Illes i la Península. "Quan vam anunciar la trobada pensem que seria una mica més íntim i familiar, però hi ha molts seguidors del terraplanisme i gent que vol conèixer el moviment", assegura Maria Llompart, una de les organitzadores.

Explica que estan molt contentes amb la resposta del públic i que encara han de decidir on se celebrarà la reunió, perquè l'espai previst inicialment "s'ha quedat petit per a rebre a tota la gent que vindrà". Segons compte, assistiran seguidors de Barcelona, València i el País Basc. "Hem mobilitzat a molts defensors de la Terra Plana, que acudiran a la trobada des de diferents punts d'Espanya", afirma Llompart.

Des de l'organització del congrés, d'una durada aproximada de tres hores, avancen que comptaran amb la participació dels "referents del qüestionament cosmològic de parla hispana". Es tracta de l'argentí Iru Landucci, els germans catalans Jordi i David Barea i l'uruguaià Martín Rodríguez.

Tots ells, d'acord amb Maria Llompart, "compartiran arguments científics i reflexions filosòfiques" amb l'objectiu de destapar la suposada "gran mentida i estafa que vivim en un globus, que donem voltes al voltant del Sol i que estem en un espai infinit". En aquest sentit, el propòsit de la reunió, segons l'organització, és "difondre la veritable forma de la Terra, que és plana".