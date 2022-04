Una padrina es fa viral animant als assistents al seu funeral a emborratxar-se

Andorra la VellaUna padrina de 92 anys s'ha fet viral a les xarxes socials on ha donat indicacions pel seu enterrament. En un vídeo a TikTok , la coneguda com a Grandma Droniak, ha mostrat les instruccions que vol que els assistents al seu funeral segueixin, uns requeriments poc habituals per un enterrament.

Concretament, demana als seus assistents que poden plorar, però no gaire perquè no facin el ridícul. A més, també anima que s'emborratxin i que prenguin un xarrup a la seva salut. El vídeo ja té gairebé 22 milions de visualitzacions.