Els pagesos aprofiten la humitat per cremar rostolls

La sequera que ha patit el país el mes de febrer, amb temperatures altes i sense precipitacions, ha fet que els pagesos no hagin pogut fer cremes de rostolls. Les nevades i les pluges dels darrers dies, però, han propiciat la humitat necessària per poder fer aquestes cremes controlades, tal com s'ha pogut comprovar a Ordino, on aquest dijous al matí alguns ja aprofitaven per cremar les males herbes.