La pastilla que et salva de la ressaca

BarcelonaEl medicament que tants han desitjat en algun moment ja és una realitat: Myrkl és la pastilla que promet que evita la ressaca . L'ha creat una farmacèutica sueca i ja està a la venda en diversos mercats europeus. L'empresa assegura que amb dues pastilles es pot neutralitzar el 50% de l'alcohol consumit en mitja hora i el 70% en una hora. Segons les informacions del fabricant, és "el primer producte de la història que descompon l'alcohol de manera efectiva". De fet, no és un fàrmac, sinó un probiòtic: conté bacteris i vitamines que ajuden al bon funcionament de la flora intestinal; per tant, no es considera un medicament. Per assegurar l'èxit cal prendre'n dues i fer-ho almenys una hora abans de començar a beure. Si es fa així, els seus efectes poden durar fins a 12 hores.

Fonts de la farmacèutica De Faire Medical, creadora de la pastilla, asseguren que la manera com actua, afavorint la flora intestinal amb dos bacteris i dues vitamines, la L-cisteïna i la B12, també ajuda a pal·liar els símptomes de l'embriaguesa. Tot i això, alerten dels perills del consum excessiu d'alcohol i deixen clar que Myrkl no evitarà acabar greu si s'abusa de la beguda. L'objectiu de la píndola és ajudar els que beuen moderadament a sentir-se millor l'endemà. De la mateixa manera, expliquen que hi ha molts factors que influeixen a l'hora de tenir o no ressaca i animen a mantenir alguns dels remeis casolans per millorar el funcionament de la pastilla: beure molta aigua per mantenir el cos hidratat i menjar bé abans d'ingerir alcohol.

Per ara només es pot comprar a través de la web de la farmacèutica, que ven als mercats del Regne Unit, Irlanda, França, Alemanya, Suècia, Àustria, Itàlia i els països nòrdics. El rebombori mediàtic que ha generat i les ganes de tants d'evitar el malestar de l'endemà d'haver begut han fet que en menys d'una setmana s'hagi esgotat l'estoc. La capsa té un preu de 30 lliures, i conté 30 píndoles. El seu consum no es recomana a mares que donin el pit ni a joves menors d'edat. En canvi, sí que és adequat per a persones veganes o vegetarianes perquè De Faire Medical assegura que Myrkl és un producte vegà i 100% natural.