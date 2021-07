Quines cadenes de menjar ràpid parlen millor el català?

Andorra la VellaPlataforma per la Llengua ha analitzat la realitat lingüística de setze cadenes de restaurants dels territoris de parla catalana, entre ells el Principat d'Andorra, i els resultats indiquen que Sandwichez, Viena, König i Nostrum són les empreses que tenen més cura dels drets lingüístics dels consumidors.

Les dades s’han extret aquest mes de juny a partir del miler de valoracions que han fet els usuaris de l’aplicació CatalApp, que avalua l’atenció lingüística dels establiments dels territoris de parla catalana. Si s’observen les quatre marques que tenen més bona puntuació, veiem que a Andorra, en general, tenen una valoració més alta que la que obtenen a Catalunya en tots els barems. En el mateix sentit, a Andorra i Catalunya les marques acostumen a rebre més bones puntuacions que la resta de territoris, en què no existeix l’obligatorietat legal de garantir l’atenció escrita en català. El País Valencià és el territori que continua encapçalant les valoracions més negatives d’arreu del domini lingüístic, que alhora són més baixes en l’atenció escrita que en l’oral. De fet, només Andorra aprova per la presència escrita als restaurants. Ara bé, malgrat aquesta dada, les vuit marques que suspenen de forma global també suspenen a Andorra en els barems d’atenció oral i digital. Es tracta de Telepizza, La Tagliatella, Domino's Pizza, McDonald's, KFC, Burger King, 100 Montaditos i Foster's Hollywood, de les quals només dues, La Tagliatella i Domino's Pizza, tenen la web disponible en català.

La CatalApp, l'aplicació que valora la responsabilitat lingüística dels establiments del domini, ja compta amb més de 13.000 usuaris i s'acosta a les 70.000 valoracions. En els seus primers quatre anys ha pogut fer un mapa de l'estat de la llengua a través de les puntuacions tant dels establiments comercials que apliquen bones pràctiques com dels que no tenen sensibilitat lingüística. Així com enguany s'ha analitzat la situació de les cadenes de restaurants, el juny de 2020 es va fer amb els supermercats. L'objectiu de la CatalApp és que no es vulnerin els drets lingüístics dels catalanoparlants, que tenen dret a ser atesos en la seva llengua.