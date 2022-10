Robatori a Lugo: una dona s'emporta una televisió i torna després pel comandament

Andorra la VellaAgents de la Policia Local de Lugo han iniciat una investigació per intentar determinar la identitat d'una dona que va robar un televisor d'una pensió situada a la Roldada Muralla, on va tornar posteriorment per agafar també el comandament a distància de l'aparell perquè se l'havia oblidat. Segons el relat policial, el propietari de la pensió va trucar aquest dijous al telèfon d'emergències 092 per informar que una dona es va endur un televisor del seu establiment. Al lloc dels fets s'ha desplaçat una patrulla de la Policia Local que ha recuperat la televisió i ara intenta determinar la identitat de l'autor del robatori.