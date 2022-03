Rosalía i el sexe: ja tenim aquí el videoclip de la cançó 'Hentai'

BarcelonaRosalía ja havia avançat fa uns mesos un fragment de la cançó Hentai. El títol, que fa referència al còmic pornogràfic japonès, deixava poc marge a la imaginació i guiava la interpretació d'una poètica metafòrica en què l'amor i el desig porten inevitablement cap a la masturbació, la fel·lació i el coit. Allò de “Te quiero ride / como a mi bike. / Hazme un tape / modo Spike. / Yo la batí / hasta que se montó. / Lo segundo es chingarte, / lo primero es Dios ”. No són els versos eròtics més sofisticats de la història, però van generar un considerable volum de comentaris a les xarxes.La lletra completa reforça aquesta lectura amb rimes com "Enamorá′ de tu pistola / roja amapola". Hentai és Rosalía i el sexe, Rosalía cantant al desig en rima consonant en la cançó sexualment més explícita del disc Motomami , que publicarà Sony aquest divendres. El videoclip dirigit per Mitch Ryan que s'ha estrenat aquest dimecres intenta transmetre aquesta mateixa sensualitat però sense imatges explícites. YouTube no hauria acceptat una altra cosa, i per això el videoclip recorre a tòpics eròtics una mica tronats com el toro mecànic i a un muntatge que tanca l’enquadrament per evitar problemes o per mirar d’excitar suggerint.

Hentai explica el desig vers un home des del punt de vista d'una dona que valora que ell la prioritzi a altres dones: "Siempre me pone por delante de esas putas", canta. El grau de subtilitat d'uns versos amb imatges com tenir un diamant a la punta està en sintonia amb algunes lletres de Rauw Alejandro, la parella de Rosalía, com ara la de la cançó Caprichosa, on el desig camina d'acord amb el punt de vista d'un home: "Siempre la quiero aquí / brincando encima de mí [...] Estoy adicto a ese cho".

Musicalment, la cançó té dues parts molt contrastades. La primera pren forma de balada al piano, amb Rosalía enfilant-se per les octaves amb recursos propis tan aviat del soul com de la lírica. Baixa després a un to menys agut, i de sobte entra la segona part, amb una de les característiques microproduccions electròniques de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, aquesta vegada amb un efecte rítmic, com un esclat de microorgasmes.

Dirigint superestrelles

En aquesta cançó, Rosalía comparteix la producció amb Pharell Williams, Michael Uzowuru i Noah Goldstein. És a dir, tres noms fonamentals per entendre la música nord-americana de l’última dècada. Williams, membre de l’imprescindible duo The Neptunes, va capgirar el mainstream amb la cançó Happy el 2014, i la seva carrera com a productor i compositor inclou treballs amb Beyoncé, Robin Thicke, Frank Ocean i Ed Sheeran, entre molts altres; és una mena de rei Mides de la producció contemporània, la qual cosa fa més destacable encara la feina de Rosalía. Uzowuru ha fet tasques de producció per a Anderson.Paak’s, Frank Ocean, Jorja Smith i FKA Twigs. I Goldstein, present en bona part dels crèdits del disc nou de Rosalía, té un currículum igualment impressionant, sobretot lligat a Kanye West, però també a Travis Scott, FKA Twigs, Muse i Christina Aguilera. I tots tres, Williams, Uzowuru i Goldstein, a les ordres de Rosalía.

Lletra de la cançó 'Hentai'

Pa' pero mírate

No pienses más

Na' que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero ná

pero estoy encuerá

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape

modo Spike

Yo la batí

hasta que se montó,

Lo segundo es chingarte,

lo primero es Dios

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So, good, mmm, so good

Enamorá' de tu pistola

roja amapola

Crush, esa ola

casi me controla

Enamorá′ de tu pistola

roja amapola

Crush, esa ola

casi me controla

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape,

modo Spike

Caro como que tiene

un diamante en la punta

Siempre me pone

por delante de esas putas

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So, good, mmm, so good

Bebé, tе quiero comer ya, ya

Ya te quiеro hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya quiero hacerte hentai

Hacerte hentai

Mmm, hentai