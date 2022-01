Set anys després, un gos perdut es retroba amb la seva família

Andorra la VellaEl retrobament d'un gos perdut des de feia set anys amb la seva família s'ha fet viral en les darreres hores. El gos, un pastor alemany de vuit anys es va perdre l'any 2015 i ha pogut tornar amb la seva família gràcies a Pepa Tenorio, una animalista de Granada que rescata animals dels carrers.

El final feliç per a tots ha estat possible gràcies al fet que l'animal duia un xip. L'animalista es va trobar el gos envellit i després de comprovar-ho amb l'ajuda d'una veterinària, van observar que l'animal apareixia com a perdut des del 2015. La història s'ha fet viral per un vídeo a les xarxes socials on l'animalista explica la història i mostra el retrobament del gos amb la família.