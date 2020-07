Si vens del neandertal passaràs pitjor la Covid-19

Segons un nou estudi, fa 60.000 anys els neandertals ens van deixar en herència un tram d’ADN lligat a la covid-19. Els científics encara no saben per què aquest tram concret fa augmentar el risc de gravetat en la malaltia del coronavirus. Però aquest nou descobriment -que encara no s’ha publicat en cap revista científica- demostra que, sovint, les claus de la salut als nostres temps provenen de la història antiga.

“L’encreuament que es va produir fa 60.000 anys entre neandertals i avantpassats dels actuals humans encara té repercussions”, diu Joshua Akey, genetista de la Universitat de Princeton, que no ha participat en el nou estudi.

El treball d’investigació ha descobert que aquest fragment del genoma, que comprèn sis gens del cromosoma 3, ha fet un desconcertant viatge al llarg de la història humana. Aquesta variant és habitual ara a Bangladesh, on el 63% de la població en té com a mínim una còpia. A tot el sud de l’Àsia, gairebé un terç de la població ha heretat el segment. En canvi, és molt menys habitual a la resta del món. Només el tenen un 8% dels europeus i el 4% d’habitants de l’est de l’Àsia. I gairebé no apareix a l’Àfrica.

Segons Tony Capra, un genetista de la Universitat Vanderbilt (dels EUA) que no ha participat en l’estudi, és força versemblant que originàriament el fragment d’ADN neandertal aportés algun avantatge, potser fins i tot contra altres virus: “Però d’això ja fa 40.000 anys, i parlem d’ara”. Pot ser que una resposta immune que funcionava contra determinats virus antics hagi acabat provocant una reacció excessiva contra el nou coronavirus. Normalment, els casos més greus de covid-19 es produeixen perquè els sistemes immunitaris dels malalts llancen atacs descontrolats que acaben danyant els pulmons i causant una inflamació.

Aquest segment d’ADN podria explicar, en part, per què al Regne Unit moren de covid-19 tants oriünds de Bangladesh. Caldrà veure si aquest segment neandertal continua mantenint un lligam fort amb la covid-19 quan el doctor Zeberg i altres investigadors hagin estudiat més pacients. I segurament farà falta trobar-lo en fòssils antics dels actuals humans per entendre per què ha esdevingut tan habitual en uns llocs i no en uns altres.