Es fa viral l'horari d'un cambrer espanyol a què paguen 20 hores setmanals i fa 53

Andorra la VellaUn treballador de l'hostaleria que estava donat d'alta per 20 hores setmanals i treballa 57, molt per sobre de les 40 que marca el conveni del sector hostaler: aquesta era la situació que denunciava en Twitter un cambrer de Cartagena i que s'ha convertit en viral. L'horari, escrit en el típic paper en que es prenen les notes en un bar, s'ha convertit en viral com a exemple dels abusos en el sector.

Sobre l'afer fins i tot es va pronunciar fins a la ministra de Treball, Yolanda Díaz. "Aquesta jornada laboral és inhumana, a més d'il·legal. Tot el pes de la llei recaurà sobre els qui facin paranys al Dret laboral", va escriure Díaz en Twitter.

Milers de cambrers espanyols han anat fent públic que la situació descrita en aquest exemple no és molt diferent de la que molts empleats estan patint. A Espanya, el paper de l'horari del cambrer de Cartagena s'ha convertit en un símbol de reivindicació.