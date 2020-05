Pa amb oli sal i xocolata

El Tros vol ser un espai cultural on es pot degustar una bona cuina i els vins del celler Vall Llach, de la denominació d’origen de qualitat (DOQ) Priorat. L’assessor culinari és el cuiner Pep Nogué.

Per a una persona

50 g de cobertura de xocolata (70% cacau)

50 g de nata de cuina

50 g de praliné d’avellana (compreu-lo bo i fet)

Una llesca de pa de forner d’avellana i xocolata (o d’un altre fruit sec i xocolata)

Oli d’oliva verge extra

Sal en làmines



Per al ‘coulis’ de xocolata

10 g de cacau en pols

10 cl d’aigua mineral

10 ml de nata de cuina

15 g de sucre blanc

Per fer el ‘coulis’, barregeu el sucre amb el cacau en pols. A part, porteu a ebullició l’aigua mineral amb la nata. Quan bulli aboqueu-hi la barreja de sucre i cacau en pols, i barregeu-ho vigilant que no hi quedin grumolls. Bulliu-ho tot junt durant un minut i mig; si ho feu més temps, quedarà massa espès.

Per fer la xocolata, porteu a ebullició la nata en un cassó, i quan comenci a bullir apagueu el foc. Llavors, incorporeu-hi la cobertura de xocolata i el praliné, amb el foc apagat.

Aneu-ho remenant fins que es fongui tot i quedi una crema espessa de xocolata.

Quan sigui fred, fiqueu-ho a la nevera durant tres hores.



A l’hora de servir-ho, poseu al plat un cordó de ‘coulis’; a sobre poseu-hi la llesca de pa d’avellanes i xocolata, i al damunt col·loqueu-hi la bola de gelat de xocolata. Per acabar-ho de guarnir, tireu-hi un raig d’oli d’oliva verge extra i un polsim de sal en làmines.

Bon profit!