El concurs de fotografia gastronòmica de la UHA premiarà la millor mona

El concurs #quedatacasaicuina, promogut per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) i diversos restauradors del país, enceta la segona setmana de concurs premiant la millor mona casolana. A través d'un comunicat, la UHA anima a la població a participar en el concurs fent una mona a casa durant el confinament i fotografiant-la. Les bases per participar es poden trobar al web de l'entitat i cada setmana la foto premiada s'endurà un menú per a dues persones en un dels restaurants associats a la UHA. El d'aquesta setmana és per al restaurant Can Manel.

En la primera setmana del concurs es van presentar 50 fotografies i el jurat, format per Miquel Canturri -del restaurant Minim's-, Carles Flich -de Can Manel- i Marc Mora del ParkHotel, ha decidit atorgar el menú per a dues persones al restaurant Minim's a la usuària @inesrg86 que va fotografiar un plat d'ous.