Com fer pollastre farcit amb llimona? Recepta del restaurant La Cuina d'en Garriga

El cuiner Olivier Guilland, del restaurant La Cuina d'en Garriga, explica com fer a casa un rostit amb llimona i herbes aromàtiques.

Pollastre de pagès rostit amb llimona

Per a 4 persones

1 pollastre de pagès del corral de 3 quilos

Llimona

Llorer

Oli d’oliva

Mantega

Alls

Farigola

Sal

Pebre

Trossos de llimona encurtida amb sal (opcional)

Mitja hora abans de fer la recepta, preescalfeu el forn a 200º. I també traieu de la nevera el pollastre i la mantega.

Passada la mitja hora, unteu la safata del forn amb la mantega.

Tot seguit, farciu el pollastre dels grans d’all amb pell, prèviament aixafats amb les mans, la farigola, el llorer i la llimona, que haureu tallat a trossets petits.

Per a un pollastre de tres quilos, poseu-hi dins una llimona i mitja, tallada a quarts. Si en teniu, poseu-hi també dos trossos de llimona encurtits amb sal.

Feu un massatge al pollastre de pagès amb la mantega, que haureu agafat amb les mans, i l’haureu repartit per la pell del pollastre. Amb 50 grams serà suficient.

Tot seguit, a la safata del forn, poseu-hi talls de llimona.

Piqueu les fulles de la farigola i llorer, i poseu-les per sobre de la llimona juntament amb sal i oli d’oliva. D’aquesta manera magnificareu l’olor de la llimona.

Ara ja podreu posar el pollastre a la safata. I després al forn. Els primers 25 minuts de cocció del forn, el pollastre ha d’estar col·locat tombat per la banda més pesada, que és la banda de les cuixes.

Passat aquest temps, hi tireu un got d’aigua per damunt, i li doneu la volta sense picar-lo amb la forquilla.

Per l’altra cuixa, l’hi heu de tenir 25 minuts més de cocció. Per continuar, 10 minuts per l’esquena. I els 10 últims minuts, per la panxa.

Traieu-lo del forn, i poseu-hi un paper d’alumini, perquè tots els sucs es concentrin.

A l’hora de servir el pollastre, podeu acompanyar-lo amb patata cuita i aixafada.

Bon profit!