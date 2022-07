Bronze en Kayak Extreme en el Mundial per a Mònica Dòria

Andorra la VellaEspectacular final de Mundial el que ha protagonitzat Mònica Dòria. La palista andorrana s'ha penjat la medalla de bronze en Kayak Extreme després de fer unes espectaculars eliminatòries contra rivals teòricament superiors, doncs gairebé des de l'inici ha quedat enquadrada amb la campiona del món, Jessica Fox. En la final, Dòria només s'ha vist superada per la mateixa Fox i per la britànica Kimberly Woods. L'andorrana ha fet una cursa molt sòlida i gairebé sempre ha estat situada en posicions de podi, fins i tot liderant la cursa en algun tram. Finalment, en un darrer tram ple de potència, ha deixat endarrere la brasilera Ana Satila per acabar penjant-se el bronze, la gesta més gran que ha aconseguit amb només 23 anys.

El moment clau però s'ha viscut a les semifinals. Dòria partia en el mateix 4 que hi havia la gran favorita, la local Ricarda Funk, a més a més de Fox i la xinesa Yan. L'andorrana ha començat liderant la prova però ha caigut fins la quarta posició després d'una enganxada amb Yan. A partir d'aquí, Dòria no ha perdut la concentració, ha superat la xinesa i s'ha posat just darrere de Fox. Funk, marxava escapada, però s'ha saltat una de les portes i ha acabat desqualificada malgrat arribar primera. Aquest ha estat el preludi del que, 20 minuts més tard, obtindria: el seu primer podi en un Mundial absolut, després d'haver brillat fa unes setmanes al sub23.