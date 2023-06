L'Spartan Race més "exigent" arriba a Encamp amb el Campionat d'Europa

EncampLa parròquia d'Encamp acollirà aquest cap de setmana l'Spartan Race més "dura i exigent" amb la tornada del Campionat d'Europa. L'esdeveniment, que tindrà lloc aquest cap de setmana, comptarà amb un total de 5.500 corredors, una xifra que duplica els assolits durant l'edició del 2022, 2.400. Així ho han manifestat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, i els directors de la Spartan Race, Matthew Brooke i Àngel Sanz, durant la presentació de la competició, en la qual han destacat la voluntat de l'organització per increment els reptes que han de superar els corredors.

D'aquesta manera, tal com han indicat, la vuitena edició de l'esdeveniment tindrà un increment en el nivell de dificultat de les proves per estar a l'altura "dels millors corredors d'Europa", qui hauran de demostrar, una vegada més, que "ho són". Entrant al detall, Sanz ha recordat que la competició s'estructura en quatre categories, Sprint amb cinc quilòmetres i vint obstacles, Super amb 10 quilòmetres i 25 esculls, la Beast amb 21 quilòmetres i 30 dificultats, l'Ultra de 50 quilòmetres i una seixantena d'obstacles i, tot i que en un format diferent del d'altres edicions, la cursa infantil. En aquest sentit, Marot ha explicat que més de 870 infants escolaritzats a Encamp i al Pas de la Casa participaran en l'Spartan Race kids aquest divendres de manera gratuïtat. "Per molts d'ells serà el bateig de l'Spartan perquè no hi han participat mai", ha indicat.

Quant al retorn econòmic que s'espera de la prova, Torres ha recordat que l'any passat l'esdeveniment va aportar fins a 1,4 milions d'euros, una xifra que s'espera que aquesta edició s'incrementi de manera considerable tenint en compte l'augment del volum de participants. "No m'atreviria a dir el doble de retorn econòmic, però és cert que com més participants hi ha, més visitants venen i més despesa generen", ha dit. En la mateixa línia, ha comentat que el 89% dels corredors del 2022 eren turistes i van suposar una mitjana de pernoctacions de 2,3 nits a establiments hotelers del país. El director d'Andorra Turisme també ha apuntat que s'ha detectat fins a un 76% d'interès de tornar a participar en l'esdeveniment. "Tenim una valoració de 8,5 sobre 10, una nota prou alta i el retorn també és molt destacable", ha asseverat. En referència a l'import que inverteix la societat pública a l'Spartan Race ascendeix a 140.000 euros.

Per la seva banda, Marot ha expressat que, tenint en compte que els corredors venen acompanyat per una mitjana de tres persones, s'espera l'arribada d'entre 12.000 i 13.000 visitants al país. I ha agraït la col·laboració de tots els actors implicats per poder fer realitat l'esdeveniment una vegada més al centre de la parròquia i promoure la reactivació econòmica de la vila. "L'edició passada ja vam assolir el ple als hotels de la parròquia i enguany, havent superat amb escreix les xifres de participació del 2022, hi haurà molts més establiments arreu del país que rebran els nostres participants", ha puntualitzat.

En relació amb la participació, Sanz i Brook, han assenyalat que la majoria dels participants provenen d'Espanya, amb un 59%, un 19% francesos, prop de 200 andorrans i la resta són corredors vinguts de fins a 40 països estrangers. "El fet que se celebri el campionat d'Europa ha donat bastant impuls a la participació", ha apuntat, tot destacant que en comparació a les passades edicions s'ha triplicat el nombre de residents, assolint un dels reptes marcats. A més, han posat de manifest la necessitat d'impulsar iniciatives publicoprivades per promoure aquesta mena d'esdeveniments. Respecte a l'organització de les proves, han afirmat que s'han buscat espais i indrets nous perquè aquells corredors que repeteixen "tinguin una nova experiència".

Els directors de l'Spartan Race també han lloat les particularitats que ofereix Encamp i Andorra per a la celebració de l'esdeveniment, afirmant que "no hem trobat cap lloc més adient". Finalment, han avançat que ja tancat la data de la prova del 2024, que tindrà lloc el 8 i el 9 de juny a la parròquia d'Encamp.