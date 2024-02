"Mentalment, he crescut moltíssim i soc molt més forta del que era abans"

Andorra la VellaLa jove promesa del tenis andorrà, Victoria Jiménez Kasintseva, guanyadora de l’Open d’Austràlia Junior, ha fet declaracions importants sobre la seva carrera i els reptes que se li plantegen en un futur pròxim. A una entrevista al mitjà digital especialitzat en tennis, Punto de Break, Jiménez ha compartit els seus sentiments i experiències durant aquest últim mes.

“Sí… la veritat és que aquest mes no he vist cap amic (riures). He estat amb la meva família. Realment, com aquest any he tingut el límit de tornejos, he estat molt a casa, fent les meves rutines. Ara estaré un temps que potser no podré fer aquestes rutines, perquè començaré a competir molt més" afirma la tenista.

Victoria Jiménez comenta que poder abans no valorava tan viure a Andorra: "Les meves rutines eren aixecar-me, fer-me el berenar a casa, caminar fins a les pistes del meu pare, que estan a 20 minuts de casa meva; també el Centre Esportiu està a cinc minuts de casa meva, ho tinc tot aquí a prop… Andorra és un país preciós: potser no l’apreciava prou, potser estava enfadada per no poder competir, però ara m'adono que era un moment de la meva vida que potser havia de gaudir, perquè potser els pròxims anys ja no podré gaudir-ho tant com ho vaig gaudir en aquell moment. M’ha encantat estar a casa, aquest mes l’he gaudit molt.”

L'exponent del tenis andorrà parla del seu creixement i del seu futur abans de la seva tornada: "Mentalment he crescut moltíssim i soc molt més fort del que era abans. Això sí, a vegades penso i em crec mentalment més feble per no guanyar, saps? És una mica… abans de guanyar Austràlia jugava sense pressió cap. Sempre deia que no tenia pressió, però sí que la tenia damunt. Ara em sento vella (riures). Per tenir 18 anys em sento massa major. En ser tan jove, en fer un gran resultat tan jove… ara em sento com molt major. Complir 18 i ser adulta m'ha llevat moltíssima pressió de damunt: ja no soc una nena. Ja no tinc aquesta pressió extra per ‘ser jove’, no", comenta Jiménez.