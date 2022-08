Nou dispositiu policial per als partits de l'FC Andorra

Andorra la VellaLa policia ha visitat aquest dimarts al matí l'Estadi Nacional per examinar l’espai després les adequacions dutes a terme i amb l'objectiu d'ultimar el dispositiu de seguretat per als partits de l'FC Andorra a segona divisió. Els responsables policials han recorregut tota la instal·lació, amb especial atenció al nou accés reservat per a l'afició forana i a l'ampliació de la graderia, que permetrà augmentar l'aforament.

En aquest sentit, han informat que l'operativa policial s'ajustarà a aquests nous espais, sobretot, al nou accés públic per a l'afició visitant. Aquesta nova zona suposa un tercer punt de control i s'afegeix a l'operatiu estàndard del cos que ja s'ha aplicat en altres esdeveniments d'àmbit internacional, com els partits de la selecció de futbol, que són més exigents quant a la seguretat.

L'FC Andorra disposarà paral·lelament de personal de seguretat privada que s'encarregarà dels accessos públics, privats i zones interiors de l'estadi. El desplegament policial s'ajustarà a les circumstàncies de cada partit, tenint en compte el volum de seguidors visitants, les seves particularitats i la transcendència de la jornada, informen des de la policia. El primer partit en què es posarà en marxa el nou dispositiu de seguretat serà el diumenge 4 de setembre, contra el Granada.