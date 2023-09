El president de la Federació Andorrana de Futbol diu que s'està tractant Rubiales com un assassí

Andorra la Vella"Condemno l'actitud que va tenir Rubiales, però entenc que ara se l'està tractant diguéssim com qualsevol assassí, no sé, d'una violència de gènere. Vull dir que, clar, tipificat en l'àmbit jurídic possiblement és el mateix delicte, però no m'entra al meu cap que en principi sigui això. Crec que no se l'ha de de tractar com un assassí perquè és un abús sexual. És un procés judicial i s'ha de mantenir la presumpció d'innocència".

Així s'ha expressat Fèlix Álvarez, president de la Federació Andorrana de Futbol, en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra.

Álvarez ha indicat també que li ha "sobtat" molt la repercussió que ha tingut la seva declaració sobre el 'cas Rubiales' on va dir que s'havia fet "un gra massa". El president de la Federació ha indicat que no és masclista i que li sap molt greu que l'estiguin acusant d'això.