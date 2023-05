Satisfacció dels ciclistes per l'experiència entorn de la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa i l'Andorra Bike Race

EncampGran satisfacció dels més de 400 ciclistes que han participat aquest cap de setmana a la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa i a l'Andorra Bike Race pel desenvolupament de l'experiència final, la qual els ha donat un valor afegit a la competició. Tal com ha indicat el director de les iniciatives cicloturistes, Dani Buyo, l'organització ha aconseguit crear l'esdeveniment que se cercava, "un cap de setmana d'experiència ciclista al voltant de la bicicleta a Encamp i el Pas de la Casa", recordant que un dels punts destacats de la competició és la zona d'arribada, la plaça dels Arínsols, on disposen "d'avituallament, menjar i una zona de descans" per socialitzar. "Per nosaltres és clau donar una bona experiència final al participant perquè a l'inici de les proves no hi ha comunicació entre ells i aquest espai els ofereix un moment de gaudi i socialitzar per acabar un molt bon regust de boca", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha recordat que la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa ha comptat amb aproximadament 340 participants i l'Andorra Bike Race, que va tenir lloc aquest dissabte, amb una vuitantena. Buyo també ha destacat que s'ha assolit el repte de comptar amb un bon nombre de ciclistes femenines amb entre un 20 i un 25% del total i ha posat en relleu la participació d'un 25% de ciclistes del país, un fet que ha ressaltat exposant que "moltes vegades costa convocar-los". La competició d'aquest diumenge , que se suma a l'Andorra Bike Race, ha comptat amb un total de tres circuits de bicicleta de carretera de 31, 47 i 103 quilòmetres al voltant dels ports de la parròquia d'Encamp.

Per la seva banda, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú, Nino Marot, ha manifestat que la corporació està molt contenta i satisfeta amb l'evolució del cap de setmana i amb la xifra de participants assolida i ha indicat que l'esdeveniment també ha tingut un gran impacte mediàtic als països de l'entorn, sobretot a Espanya, posicionant Encamp com un territori ciclista. El conseller ha fet el punt sobre el canvi de dates de l'esdeveniment, exposant que "ha estat encertat" passar-lo del setembre al maig per donar el tret de sortida a la temporada ciclista i ha recordat els esdeveniments esportius que la parròquia acull al llarg del mes de juny, com la Travessa d'Encamp, l'Spartan Race, els jocs esportius per a la gent gran i la celebració de la Festa del Poble i Sant Joan. Buyo i Marot també han destacat que la iniciativa està més que consolidada a la parròquia, per la qual cosa es treballarà per millorar l'experiència dels participants i que l'esdeveniment continuï creixent.