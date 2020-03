Virus, neu i els Jocs s’ajornen al 2021: les claus del vespre amb Antoni Bassas (24-03-2020)

Dimarts, 24 de març de 2020. Una ràpida ullada a les notícies, començant pel temps. Entre demà i dijous nevarà a cotes baixes: aquest dimecres sobretot al Pirineu, però dijous al matí les emblanquinades s'estendran per punts del prelitoral i la Catalunya Central. Ambient clarament d'hivern fins divendres.

1. Xifres. La previsió que ara entràvem en els pitjors dies no era equivocada. Al conjunt d’Espanya hi ha:

- 2.636 persones ingressades a l'UCI

- 2.696 morts per coronavirus, segons les dades d’aquest migdia a la roda de premsa oficial a la Moncloa, 2.800 ja al mapa mundial actualitzat

- 3.794 persones que s'han recuperat

El coordinador d’emergències del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat que del total d'infectats, un 13% són professionals de la sanitat, això vol dir 5.400. Ahir no passaven de 4.000.

El govern espanyol ha puntualitzat que les persones grans trobades mortes en una residència de què ahir va parlar ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, són dues. El ministre Illa ha anunciat mesures de control més "estrictes" en aquests espais.

I en aquest sentit, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha donat ordre a les fiscalies de Manresa i de Martorell perquè investiguin les morts a les residències d'avis de Capellades i d'Olesa, respectivament. El nombre de víctimes a la residència de Capellades ja arriba a 13.

2. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat negatiu a la prova del coronavirus, però el resultat no es considera "concloent". Per això continuarà hospitalitzada, com està des de diumenge com a conseqüència d'una infecció respiratòria, i continuarà aïllada.

3. Hem entrevistat Mireia Puig, cap d’urgències de Sant Pau: "No recordo haver vist un sentiment de por tan intens en els pacients".

4. Dins la duresa de la situació, la vida sempre s’obre pas: precisament a Sant Pau, una mare que va donar positiu per coronavirus ha donat a llum a través d'una cesària induïda una nena que es diu Daniela. La Daniela està perfectament sana i sense símptomes, tot i que la sotmetran per precaució a la prova de la Covid-19 en les pròximes hores. La cesària no va estar motivada pel coronavirus sinó per motius obstètrics, i la mare, el nadó i el pare estan junts en una habitació aïllada de la resta de la planta.

5. Dues dades que expliquen la magnitud mundial de la crisi: el govern indi ha decretat el confinament dels 1.300 milions d'habitants del país des de la mitjanit d'aquest dimarts i durant 21 dies. I un total de 1.370 milions d'estudiants del món, el 80%, no poden anar a classe aquests dies, segons ha informat la Unesco.

I als Estats Units comencen a entrar al túnel sense llum al final on som a Europa: el governador de l’estat de Nova York, Andrew Cuomo, ha explicat que la taxa d’encomanats s’ha triplicat en dos dies i que l’onada els colpejarà més fort i més ràpidament del que esperaven.

6. Rosalía ha publicat una nova cançó aquest dimarts, Dolerme. "Estic en quarantena i he perdut una mica la noció del temps", diu la cantant en una carta a les xarxes, on assegura que ha posat la seva "energia i cos" en fer alguna cosa pels altres.

7. I aquest és un tuit històric:

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee https://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

Per primer cop a la història, els Jocs Olímpics es posposen un any. El primer ministre japonès, Shinzo Abe, ha demanat al Comitè Olímpic Internacional (COI) l'ajornament per un any de la cita de Tòquio, que havia de començar el 24 de juliol. I el COI ha acceptat la petició. Abe ha explicat que seguiran sent oficialment "els Jocs de Tòquio 2020" malgrat el canvi de dates. Els Jocs Olímpic només s’havien deixat de celebrar durant la Primera i la Segona Guerra Mundial.

Quedem-nos a casa, bona nit.