Els tres consells d'un astronauta per viure en confinament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dissabte, 21 de març del 2020. Per a moltes persones avui es compleix la primera setmana de confinament.

1. Primer les xifres:

A Catalunya: Uns 4.000 malalts de coronavirus i 122 morts, 40 ahir.

Una xifra especialment preocupant: un total de 312 persones estan greus a Catalunya. És preocupant pel seu pronòstic i pels límits a què posa l’esforç dels sanitaris.

Espanya és el tercer país del món en casos detectats de coronavirus: 25.000.

A Espanya, 1326 morts, dels quals el 60% a la Comunitat de Madrid. Només ahir, a Madrid hi va haver 176 morts.

A Itàlia, 4.032 morts.

I es calcula que encara no s’ha arribat al pic de l’epidèmia.

El cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha explicat al Via lliure de Rac1 que per "aplanar la corba" i anar fent remetre la propagació encara falten "3 o 4 setmanes", i que per Setmana Santa la societat haurà d'estar "megaconfinada". Un respir pel mig: la Vall d'Hebron té "prou recursos per donar resposta durant els pròxims 7-10 dies" a les persones afectades.

Bombers de la Generalitat ha ofert al sistema sanitari català els seus efectius, funcionaris o voluntaris, titulats en medicina o infermeria, per incorporar-los als hospitals o al SEM.

2. El departament d'Educació activa a partir d'avui el pla d'acció de Centres Educatius en Línia perquè els estudiants puguin continuar aprenent online durant el confinament, mitjançant l’ús d’entorns virtuals amb el Portal Eix, i es desenvoluparà un pla intensiu de formació del professorat i acompanyament als centres des del Portal Odissea.

3. De la quantitat de missatges a les xarxes de les últimes hores, se’n desprenen dues grans necessitats: confinament i material.

Confinament: els experts coincideixen que només un confiament més estricte, tipus Wuhan, pot aplanar la corba d’encomanats.

Esclar que per això caldria un pla de salvació econòmica, perquè voldria dir paralització absoluta de l’activitat excepte teletreball i serveis essencials.

Material: de protecció i respiradors.

4. Us recomanem l’article que avui publica a l’ ARA el David Fernández. Diu que aquesta primera setmana de confinament ha donat valor de cop a la vida en comú i ha desvaloritzat, per fi, unes quantes coses. I manlleva dues cites: "El coronavirus ha derrotat el diner”, ha dit l’escriptor portuguès Gabriel Magalhães. I el filòsof Santiago Alba Rico: "L'única manera que ens salvem cadascú de nosaltres és que ens salvem tots al mateix temps".



Una recomanació per acabar: La publicació francesa Numerama ha publicat els consells d’un astronauta, el francès Jean François Clervoy, per viure el confinament. Ha fet tres viatges a l’espai. El seu principal consell és: “Cal pensar sempre en l’objectiu final”.

O sigui: el confinament té una raó de ser, l’hem d’acceptar perquè és necessari. No l’hem de veure com un problema, sinó com una solució.

Per tant, cal seguir tres regles bàsiques:

Comprendre per què estem confinats.

Organitzar-se dins el temps i l’espai (descansar, fer exercici, jugar, manteniment…)

Informar-se: saber, de tant en tant, com estan les coses per avaluar la situació.

Doncs això. Ànims i moltes gràcies.